Bronzeskulptur von Käthe Kollwitz für Umzug in Berlin zersägt

Abtransport per Kran

Do 12.01.23 | 13:20 Uhr

Weil das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin umzieht, ist eine überlebensgroße Bronze-Darstellung der Zeichnerin Käthe Kollwitz am Donnerstag in mehrere Teile zersägt und abtransportiert worden. Die etwa eine halbe Tonne schwere und gut zwei Meter hohe Skulptur zeigt die Zeichnerin (1867-1945) sitzend mit einer Zeichenmappe. Die Darstellung basiert auf einem Selbstporträt der Künstlerin und wurde vom Bildhauer Gustav Seitz (1906-1969) geschaffen.

Die Figur stand im obersten Stockwerk einer Villa im Stadtteil Charlottenburg, dem Standort des Museums bis zum Umzug in den Theaterbau am Schloss Charlottenburg im vergangenen Jahr. Ein Transport war nach Museumsangaben nur nach Zerlegung der Skulptur per Kran über das Dach des Gebäudes möglich.