Die Leitstelle der Stadt Brandenburg an der Havel hat einen Mitarbeiter freigestellt, der sich menschenverachtend und verschwörungsideologisch geäußert hatte. Das teilte Thomas Barz (CDU), zuständiger Beigeordneter in Brandenburg an der Havel, am Donnerstag dem rbb mit. "Die Äußerungen, die getätigt wurden, waren menschenverachtend, homophob und extremistisch. Mich erschüttern die Aussagen. Vor dem Hintergrund ist es für mich schwierig, eine weitere Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter anzustreben", sagte Barz. Er bestätigte dem rbb, dass der Mann seit einigen Jahren in der Leitstelle gearbeitet hat.

Es habe im Kollegium immer mal wieder "Stirnrunzeln" gegeben über Aussagen des Mannes, so Barz. Aber nun sei das Maß des Erträglichen überschritten, sagte Mathias Bialek, der Feuerwehrchef der Stadt Brandenburg an der Havel, dem rbb: “Wir haben auch in der Vergangenheit - in der Coronazeit - die eine oder andere Situation gehabt, wo wir sicher unterschiedliche Auffassungen hatten und ich als Fachbereichsleiter Entscheidungen treffen musste, die nicht von allen Mitarbeitern mitgetragen werden. Aber letztendlich nicht in dem Maße, wie es aktuell der Fall ist."



Ob dem Mann gekündigt wird, steht derweil noch nicht fest. In der Leitstelle wolle man die Vorgänge weiter aufarbeiten, hieß es von dort.