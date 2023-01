Weil er zwei junge Frauen rassistisch beleidigt und attackiert haben soll, steht der Berliner AfD-Politiker Kai Borrmann in Berlin vor Gericht.

Die Anklage wirft dem 56-Jährigen Beleidigung und Körperverletzung vor. Bei den Beleidigungen soll der Kommunalpolitiker mehrfach das N-Wort gebraucht haben. Mit N-Wort wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Borrmann sprach beim Prozessauftakt am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten von einer Auseinandersetzung, die eskaliert sei. Er sei ebenfalls angegriffen und verletzt worden.



Ausgangspunkt des Geschehens am 15. August 2021 war ein Lokal in Berlin-Mitte. Dort saßen die beiden Frauen und der AfD-Bezirksverordnete an benachbarten Tischen. Laut Anklage beschimpfte Borrmann die Frauen in "ehrverletzender Absicht" mehrfach mit den N-Wort. Die beiden Frauen sollen daraufhin die Gaststätte verlassen haben. Borrmann sei ihnen jedoch gefolgt. Daraufhin habe ihn eine der Frauen zur Rede gestellt, weil sie sich bedrängt gefühlt habe. Der AfD-Politiker soll ihr daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und in der darauf folgenden Rangelei auch in den Unterarm gebissen haben.