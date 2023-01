So 15.01.23 | 12:31 Uhr

Auf der A10 südlich von Potsdam ist ein Rettungswagen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Einsatzkräfte und der Lastwagenfahrer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die 33-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 57-jähriger Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige hat laut Polizei schwere Verletzungen erlitten. Der Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und konnte am Unfallort ambulant behandelt werden.



Die Autobahn 10 war in Richtung Magdeburg für mehr als zwei Stunden gesperrt.