Lothar Wieler legt sein Amt als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI)in Berlin nieder. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI am Mittwoch gemeinsam mit. Demnach will sich Wieler "neuen Aufgaben in Forschung und Lehre" widmen. Der Schritt sei in Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt. "Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm habe ich über all die Jahre sehr geschätzt", sagte der Minister laut Mitteilung.