Scientology und die Zeugen Jehovas verlieren in Berlin an Bedeutung - dafür befeuern Krisen den Aufstieg von Lebensberatern, Esoterikern und Evangelikalen. Aussteiger-Berater Jan Buschbom spricht von einem zunehmenden Problem in der Hauptstadt.

rbb|24: Herr Buschbom, Sie sprechen nicht von Sekten, sondern von destruktiven Gruppen. Passt der Begriff 'Sekte' nicht mehr in eine Zeit, in der sich Reichsbürger zu Königen krönen und Verschwörungszirkel weltweite Bewegungen auslösen?

Die Räume des Vereins iuvenes e.V. liegen im vierten Hinterhof eines Gebäudes an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Jan Buschbom und Gloriett Kargl sprechen hier mit Berliner:innen, die aus Sekten und destruktiven Gruppen ausgestiegen sind. Oft geht es um sexuellen Missbrauch und körperliche Gewalt.

Ich kann zumindest sagen, dass die Nachfrage nach entsprechenden Hilfen in Berlin konstant hoch ist und tendenziell wächst. Wir haben 2018 mit zwei Teilnehmern angefangen, inzwischen sind wir mit 60 Menschen in ständigem Kontakt, von denen 40 regelmäßig an unseren Angeboten teilnehmen. Hinzu kommen Anfragen und einmalige Einzelberatungen im dreistelligen Bereich pro Jahr.

Die großen, international agierenden Glaubensgemeinschaften, wie Scientology oder Zeugen Jehovas, verlieren in Berlin zahlenmäßig an Bedeutung. Dafür gibt es vermehrt Strömungen im protestantischen Bereich, neu-evangelistische Gruppen, charismatische, oder neuprophetische Gruppen, die hochproblematisch sind. Zu uns kommen auch Menschen aus Gemeinschaften mit asiatisch inspirierter Religiosität und aus muslimischen Sondergemeinschaften.

iuvenes e.V. bietet für Aussteiger:innen aus destruktiven Gruppen zwei moderierte Gesprächsgruppen im Monat an (eine in Präsenz, eine Online), darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Einzelberatungen zu vereinbaren.

Jan Buschbom ist Vorstand des gemeinnützigen Trägers iuvenes e.V. , der Menschen in der Krise und in herausfordernden Lebenslagen unterstützt. Neben den Angeboten für Kult- und Sektenaussteiger arbeitet iuvenes e.V. in den Bereichen Konflikt- und Gewaltprävention, Resilienzförderung und Sport.

Wer überzeugt ist, nur die eigene Gemeinschaft kennt 'die Wahrheit' und alles andere ist falsch, sündhaft oder sogar gefährlich, wird fest an die Gemeinschaft gebunden. Die Betroffenen leben dauerhaft mit Angst, Schuld oder Scham, wenn sie sich aus der Gruppe hinausbewegen. Deswegen fällt ihnen das Verlassen der Gruppe so schwer, emotional und gedanklich sind endgültige Ausstiege beinahe nicht mehr möglich.

In den Bereichen sind die meisten Angebote natürlich unbedenklich. Leider ist aber nicht immer ersichtlich, welche davon möglicherweise problematisch sind. In Kleinstgruppierungen ist es oft nur eine Person, um die herum sich die Gruppe organisiert. Es sind oft ausgesprochen charismatische Führungsfiguren, deren Sonderbegabung es ist, psychosoziale Bedürfnisse und Stimmungen zu erahnen. Zu Yoga-Kursen gehen beispielsweise oft Menschen, die sich 'wieder spüren wollen'. Das öffnet missbräuchlichen Angeboten die Türen.

Welche Eigenschaften machen eine destruktive Gruppe ihrem Verständnis nach aus?

Nach unserer Definition behindern diese Gruppen alle die persönliche Entwicklung ihrer Mitglieder. Und in allen geht es um klassische Gut-gegen-Böse-Erzählungen, die einen extremen Anpassungsdruck auslösen. Wir sind die Gläubigen und ihr die anderen. Wir sind die Wissenden, ihr die Unwissenden. Die Abgrenzung der Gruppen zur Gesellschaft ist etwas, was alle gemeinsam haben.

Den Mitgliedern wird in den Gemeinschaften oft eine Rolle zugewiesen, aus der sie nicht so einfach ausbrechen können, weil das als Bedrohung und Verrat empfunden wird. Solche Abweichungen sind etwas, was die Gruppen bis in den Kern bedroht. Aus der Beratung wissen wir, dass das am Ende in Missbrauch, Kindeswohlgefährdung und Gewalt münden kann.

Wie entsteht diese kriminelle Energie?

Einige freikirchliche oder fundamentalistische Gemeinschaften richten das gesamte Leben auf das Heilsgeschehen nach dem Tod aus. Das gesamte irdische Leben gilt dagegen als 'Teufelswerk'. Es ist eine Welt, die von Engeln, Teufeln und Dämonen bevölkert ist. Wer glaubt, auf der Seite Gottes zu stehen, macht auch vor den eigenen Kindern nicht halt, wenn sie den 'Verlockungen des Teufels' erliegen. Bestraft werden Kinder mit kalter, systematischer Gewalt, aber es gibt auch physische Gewaltvorfälle, die regelrecht im religiösen Rausch geschehen.

Andererseits gibt es Kommunen auf dem Land, in denen geht es um alternatives Liebesleben, in dem Eifersucht keine Rolle spielt. Das wird oft als große, nette Gemeinschaft verkauft. Und trotzdem kann so etwas schnell in sexuellen Missbrauch münden. Wenn ich sage, Eifersucht und Monogamie sind schlimm, stattdessen führt nur die frei gelebte Sexualität zur Erlösung, dann entsteht ein Druck, Sex zu haben, teilweise auch gegen den Willen der Mitglieder.