Das Ministerium arbeite mit den Ländern "intensiv an der Erstellung einer zentralen Antragsplattform und an digitalen Strukturen vom Antrag bis zur Auszahlung", teilte die Sprecherin mit. Ziel sei, dass "die rund 3,5 Millionen jungen Menschen möglichst schnell die 200 Euro erhalten."

Alle Studierende und Fachschüler in Deutschland sollen in der Energiekrise 200 Euro erhalten. Nun ist klar, wie die Auszahlung organisiert werden soll. Ausgezahlt wird das Geld aber wohl erst im nächsten Jahr.

Das sogenannte "Studierenden-Energiepreispauschalengesetz" hatte im Dezember den Bundesrat passiert und war zum 21. Dezember 2022 in Kraft getreten. Es sieht vor, dass Studierende und Fachschüler einmalig 200 Euro als Energiepauschale erhalten. Beantragen könnten die Unterstützung alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachausbildung waren.



Bafög-Empfänger müssen derweil keine Anträge auf staatliche Unterstützung stellen. Betroffene erhalten zwei Heizkostenzuschüsse. Ein erster in Höhe von 230 Euro wurde bereits Ende September ausgezahlt. Voraussetzung dafür war, zwischen Oktober 2021 und März 2022 Bafög empfangen zu haben und nicht mehr bei den Eltern zu wohnen. Mit einem zweiten Heizkostenzuschuss ist Anfang 2023 zu rechnen, der beträgt dann 345 Euro.



Azubis und Studierende, die nebenbei arbeiten gehen, erhalten zusätzlich die Energiepreispauschale von 300 Euro, die Arbeitnehmern zusteht.