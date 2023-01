Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems waren im Jahr 2021 erneut die häufigste Todesursache in Berlin und Brandenburg. Das geht aus Zahlen hervor, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag veröfentlicht hat.



Demnach machten Herz-Kreislauf-Erkrankungen 32,1 Prozent aller Todesfälle aus. In Berlin betraf dies 11.448 und in Brandenburg 12.690 Menschen. Im Durchschnitt waren die Verstorbenen in dieser Gruppe in Berlin 81,7 Jahre und in Brandenburg 82,3 Jahre alt.