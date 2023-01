Bei einem transfeindlichen Übergriff in Berlin-Spandau sind zwei Frauen im Gesicht verletzt worden. Drei Männer hatten die 53- und 60-Jährigen am Neujahrsmorgen gegen 7:30 Uhr an der Bushaltestelle am Rathaus zunächst herabwertend angesprochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.