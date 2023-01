Ein Mann ist vom Amtsgericht Berlin wegen antiziganistischer Hassmails zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das gab die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der 56-Jährige hatte insgesamt sieben Mal Hassnachrichten an den Zentralrat der Sinti und Roma geschickt.