Andreas Spandau Dienstag, 14.02.2023 | 15:40 Uhr

Leider ist unsere Justiz überlastet, dass spielt diesen Typen namens Klimaaktivisten natürlich in die Hände. Mal abgesehen davon sind die Strafen zu niedrig. Ich würde diese Typen zu einer hohen Anzahl von Sozialstunden verdonnert und dann könnten sie in ihren Sozialstunden die Stadt von der Vermüllung der Straßen und Parkanlagen befreien. Dann tun sie was für die Umwelt.