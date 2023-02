In der Nacht zum Mittwoch riss der Lkw, der auf der A19 in Richtung Berlin unterwegs war, Teile der Betonkonstruktion aus der Brücke und flüchtete vom Unfallort, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Trümmerteile seien teilweise fast so groß wie Schuhkartons und auf etwa 300 Metern Länge auf der Fahrbahn verstreut gewesen. Der Winterdienst der zuständigen Autobahnmeisterei habe den Schaden kurz nach Mitternacht bemerkt und den betroffenen Ort abgesichert.

Laut Polizei war die Schadensstelle am Vormittag wieder einspurig und mit verminderter Geschwindigkeit passierbar. Einsturzgefahr bestehe für die Brücke nicht, hieß es von der Polizei. Demnach wurde etwa 50 Kilometer südlich, in der Nähe von Neuruppin, ein beschädigter Lastwagen gefunden, der allem Anschein nach den Schaden an der Brücke verursachte. Wer den Lastwagen fuhr sei noch nicht bekannt, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.