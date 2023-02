Munition bei Bauarbeiten am Berliner Molkenmarkt gefunden

In Berlin-Mitte ist auf einer Baustelle an der Grunerstraße am Molkenmarkt eine Weltkriegs-Granate gefunden worden.

Deswegen sind laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) der Mühlendamm bis zum Tunnel am Alexanderplatz sowie die Spandauer Straße gesperrt. Die BVG-Busse der Linien 200, 248 und 300 werden umgeleitet.

Die Granate soll in Kürze entschärft werden. Rund um den betroffenen Bereich staut sich der Verkehr.