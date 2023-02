Der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt hat nach einer vermutlich schwulen- oder queer-feindlichen Attacke auf Mitarbeiter eines Cafés im Stadtteil Friedrichshain die Ermittlungen übernommen. Diese richten sich gegen zwei Männer, die am Montag zunächst eine Regenbogenfahne an dem Café abrissen, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.

Anschließend sollen die unbekannten Tatverdächtigen zwei 42 und 49 Jahre alte Mitarbeiter des Cafés homophob beleidigt und bedroht haben. Danach flüchteten sie.