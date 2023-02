Die Berliner Polizei hat am Montag einen Kühltransporter mit 22 bereits angetauten Dönerspießen an Bord aus dem Verkehr gezogen. Das Fleisch hätte demnach mit einer Temperatur von mindestens -18 Grad befördert werden müssen.

Nach Polizeiangaben sollen die Spieße mit Gewichten von je 12 bis 75 Kilo nach Rücksprache mit dem Veterinäramt nun vernichtet werden. Ob der Fahrer Döner-Imbisse belieferte oder ob es sich um einen sonstigen Transport handelte, war zunächst nicht bekannt. Gestoppt wurde der Fahrer am Montag gegen 12.00 in der Schönerlinder Straße in Pankow.