An den Gebäuden der acht märkischen Hochschulen besteht ein Sanierungsstau von knapp 460 Milliarden Euro. Das Instandsetzungsdefizit habe sich trotz erfolgter Teilsanierungen seit 2008 aufgebaut, teilte das Wissenschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linken-Landtagsfraktion mit.

Errechnet hat den Instandhaltungs- und Reinvestitionsbedarf für die acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg das Institut für Hochschulentwicklung, das Ende 2019 ein entsprechendes Gutachten vorlegte. Diese Zustandsbewertung ist laut Ministerium die Voraussetzung, damit Hochschulen überhaupt Baubedarf anmelden können.

Fast alle Brandenburger Hochschulen brauchen demnach in den kommenden Jahren auch mehr Nutzfläche als ihnen bislang zur Verfügung steht. So benötigt etwa die Universität Potsdam mehr Platz für die Lehrerausbildung, weil in diesem Bereich die Zahl der Studienplätze in den letzten Jahren deutlich erhöht wurde. Ausnahmen sind die Viadrina in Frankfurt (Oder) und die Filmuniversität in Babelsberg.

Die Hochschulen seien angehalten, die bereits verfügbaren Flächen effizient zu nutzen, hieß es dazu vom Ministerium. Es verwies in seiner Antwort darauf, dass die Bau- und Immobilienpreise in den letzten Jahren stark angestiegen sind: "Angesichts begrenzter Budgets für den Hochschulbau führen Preissteigerungen zu geringeren Planungs- und Bauleistungen."