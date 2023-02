Bei Ausgang in Berlin entkommen - Entflohener Sexualstraftäter aus Brandenburg bei Nauen gefasst

Di 28.02.23 | 18:38 Uhr

rbb/Juliane Gunser Audio: Antenne Brandenburg | Sebastian Meerheim | 28.02.2023 | Bild: rbb/Juliane Gunser

Seit zwei Wochen wurde nach einem entflohenen Sexualstraftäter aus Brandenburg gesucht, der während eines Berlin-Aufenthalts aus der Sicherungsverwahrung entkommen war. Nun hat die Polizei den Mann bei Nauen gefasst.

Ein aus der Sicherungsverwahrung entflohener Sexualstraftäter ist gefasst. Wie die Brandenburger Polizei am Dienstag mitteilte, sei der 64-Jährige am Nachmittag "im Bereich Nauen" festgenommen worden. Ein Bürgerhinweis habe zu der Festnahme geführt. Der Entflohene sei nach der Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel gebracht worden. Der Mann war wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er kam nach seiner Haftzeit 2017 in die Sicherungsverwahrung nach Brandenburg an der Havel. Am 15. Februar bekam er Ausgang und war in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter in Berlin. Im Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen.

Fahndung auf das Gebiet um Nauen konzentriert

Nach dem Mann war laut Polizei bundesweit gefahndet worden. Daran beteiligt waren neben den Kriminalpolizisten und weiteren Polizeibeamten der Polizeidirektion West auch Zielfahnder, Beamte des Landeskriminalamtes, Angehörige der Spezialeinheiten, Polizeidrohnen und Polizeihubschrauber sowie Fährtenhunde. Die Ermittlungsmaßnahmen seien dann auf das Gebiet rund um Nauen (Havelland) konzentriert worden. Auch durch Bürgerhinweise sei schnell die Spur des Mannes aufgenommen worden, so die Polizei. "In diesem Bereich wurde dann durch weitere Maßnahmen der Fahndungsdruck auf den Entwichenen systematisch erhöht, so dass es letztlich durch einen gezielten Einsatz nach einem Bürgerhinweis zur Festnahme kam." Insgesamt seien mehr als 150 Hinweise auf den Entflohenen bei der Polizei eingegangen, sagte die Pressesprecherin der Polizeidirektion West, Kerstin Schröder, laut einer Mitteilung.

Justizministerin Hoffmann verteidigt begleiteten Ausflug

Die Flucht aus der Sicherungsverwahrung hatte in der vergangenen Woche auch den Brandenburger Landtag beschäftigt. Die Fraktion BVB/Freie Wähler hatte eine entsprechende Anfrage eingereicht. Der Vorsitzende der Fraktion, Peter Vida, kritisierte unter anderem, dass in den ersten Tagen nach der Flucht nicht öffentlich nach dem Mann gefahndet worden sei. Dabei sei womöglich kostbare Zeit verloren gegangen, so der Vorwurf. Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hatte den begleiteten Ausflug des Straftäters nach Berlin verteidigt. "Wir haben die Pflicht, nicht nur durch das Gesetz, sondern auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Sicherungsverwahrten auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten", sagte Hoffmann in der vergangenen Woche im Landtag. Die Ministerin verwies auf ein Gutachten von April 2022, in dem der Mann der Sicherungsverwahrung nicht als so hochgefährlich eingestuft werde, dass er flüchte und schwere Straftaten begehe. Er sei therapiert worden.