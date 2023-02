Zwei maskierte Räuber haben in Potsdam einen Juwelier überfallen und mehrere Menschen mit Reizgas und einem Hammer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlug am Montagabend gegen 17:45 Uhr einer der Täter mit einem Hammer auf eine Vitrine in dem Geschäft in Potsdam-Drewitz ein und griff eine Schmuck-Schatulle. Der zweite Täter sprühte Mitarbeitern und Kunden Reizgas ins Gesicht.