Ein 40-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag in Potsdam ein Großplakat zerstört haben. Der Mann stehe unter Tatverdacht, das Plakat der Künstlerin Julia Krahn an der Baustelle der Garnisonkirche zerschnitten zu haben, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Der Mann habe sich bei der Tat selbst gefilmt und und das Video in sozialen Medien verbreitet.