Bombenblindgänger in Potsdam gefunden - Sprengung am Donnerstag

In Potsdam ist ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden - im Forst an der Templiner Straße. Die Bombe soll am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden. Während des Einsatzes der Kampfmittelräumer gilt ein Sperrkreis im Radius von 1.000 Metern um den Fundort. Davon sind aber nur wenige Wohnhäuser betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Größtenteils geht es um ein Waldgebiet.