Mutmaßliche Linksextremisten haben offenbar versucht, eine Bahnanlage in Berlin-Adlershof in Brand zu setzen. Laut Bundespolizei soll sich der Anschlagsversuch bereits in der Nacht auf Donnerstag ereignet haben.

Nach Informationen des rbb vom Freitag wurden bereits in der Nacht auf Donnerstag um 00:30 Uhr ein Mann und eine Frau im Bereich der Gleise festgenommen. Sie waren von einer Hubschrauberbesatzung aufgespürt worden. Bei der Festnahme wurde auch ein Kanister mit Brennstoff sichergestellt. Außerdem sollen sie eine Liste mit den Kennzeichen ziviler Polizeifahrzeuge gehabt haben. Die "B.Z." hatte zuerst über die Festnahme berichtet.

In den vergangenen Jahren hat es mehrfach Brandanschläge auf Bahnanlagen in Berlin gegeben, zu denen sich teilweise Linksextremisten bekannt hatten. Zuletzt waren Anfang September 2022 mehrere Brände an Schaltkästen der Bahn im Pankower Ortsteil Karow entdeckt worden. Der Brandanschlag hatte die Bahnstrecke zwischen Bernau und Berlin-Gesundbrunnen für mehrere Stunden unterbrochen. Die genauen Hintergründe und Urheber des Anschlags sind nach wie vor ungeklärt.

Zu mehreren Brandanschlägen im Sommer 2017 hatten sich Linksextremisten mit einem Bekennerschreiben im Internet bekannt. Damals waren im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg an Bahnanlagen im gesamten Bundesgebiet Feuer gelegt worden. In Berlin war der Berliner S-Bahnhof Treptower Park einer der Tatorte, hier hatte ein Kabelschacht gebrannt.