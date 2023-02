Angesichts des schwerwiegenden Vorwurfs hätte es sich dem Mann "geradezu aufdrängen müssen", dass die Ermittlungen für die Einstellung ins Referendariat erheblich seien, so die Sprecherin.

Der 28-Jährige hätte die Behörden informieren müssen, dass gegen ihn wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs ermittelt wird, begründete das Gericht seine Entscheidung im Eilverfahren. Da er dies nicht getan habe, könne er rückwirkend wegen "arglistiger Täuschung" entlassen werden, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit.

Der Mann hatte sich laut Gericht nach dem Jurastudium im Oktober 2019 bei der Justiz für ein zweijähriges Rechtsreferendariat beworben. Dies ist Voraussetzung, um später Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Notar werden können. Bei der Bewerbung unterschrieb der Mann eine Erklärung, wonach Vorstrafen oder laufende Ermittlungen unverzüglich zu melden sind. Spätere Änderungen sollten unverzüglich angezeigt werden.

Dies zu tun habe der 28-Jährige aber unterlassen, als ihn die Staatsanwaltschaft im März 2021 informierte, dass wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung gegen ihn ermittelt werde.

Im Februar 2022 begann der Mann das Referendariat - und begegnete zufällig der Staatsanwältin, die gegen ihn ermittelt. In der Folge wurde er im August 2022 rückwirkend entlassen. Die nicht näher belegte Behauptung des Mannes, er habe die Ernennungsbehörde per Brief über das laufende Ermittlungsverfahren informiert, sei nicht glaubhaft.

Der 28-Jährige kann nun Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.