In der Gemeinde Falkensee (Havelland) ist am Samstagabend eine Party-Veranstaltung in der Stadthalle geplant, bei der ein angeblicher Verschwörungsideologe auftreten soll. Es handelt sich um Friedemann Mack, der als Akteur der QAnon-Szene gilt. Bei dieser gibt es laut Verfassungsschutz auch Bezüge zum Antisemitismus.



Ein Bürgerbündnis will am Abend vor der Halle gegen die Veranstaltung protestieren. Man habe die Sorge, dass dort antisemitische oder staatsfeindliche Ideologien verbreitet werden könnten, sagte der Sprecher des "Bündnisses gegen Rechts Falkensee", Eric Heidrich, am Samstagmorgen radioeins vom rbb. Er ist auch Stadtverordneter der Linken in Falkensee.