Brandenburger Tor in Berlin - Erneuter Aufruf zu Gedenken an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien

Mo 20.02.23 | 07:13 Uhr

Bild: CTK/Pavel Nemecek

Mit einer Veranstaltung am Brandenburger Tor soll am Montag in Berlin der Opfer der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien gedacht werden. Dazu wird unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

dpa/J.Schmitz Erdbeben in der Türkei und in Syrien - Warum es so schwer ist, Besuchervisa für Angehörige aus der Türkei zu bekommen Nach der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion hoffen viele Berliner, ihre Angehörigen nach Deutschland holen zu können. Doch das ist kompliziert, auch weil sie wochenlang auf einen Behördentermin warten müssen. Von Marcus Latton und Jenny Barke

Zehntausende Menschen getötet

Veranstalter des gemeinsamen Gedenkens sind die Türkische Gemeinde in Deutschland und der Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine. Sie wollen mit der Veranstaltung um 17:30 Uhr ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität setzen.



Bereits vor rund einer Woche hatte es eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Erdbebens am Brandenburger Tor gegeben. Aufgerufen hatte dazu der Grünen-Politiker Cem Özdemir.



Am 6. Februar hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Nach offiziellen Angaben kamen über 44.300 Menschen ums Leben. Auf syrischer Seite der Grenze ist das gesamte Ausmaß noch nicht klar. Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay vom Sonntag zerstörte das Beben in der Türkei mindestens 105.000 Gebäude vollständig oder teilweise.