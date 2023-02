Frau und Kind tot aus dem Weißen See in Berlin-Pankow geborgen

Zwei Leichen sind am Montag aus dem Weißen See in Berlin-Pankow geborgen worden. Es handele sich um eine Frau und ein Kleinkind, wie die Polizei am Abend auf Twitter mitteilte.

Passanten hatten die Leichen demnach gegen 16:30 Uhr entdeckt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Umstände seien unklar, daher könne weder etwas ausgeschlossen noch ein möglicher Ablauf des Vorfalls hervorgehoben werden.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Todes aufgenommen.