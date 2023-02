Ein neues Begräbnisfeld für Muslime wird am Freitag in Berlin-Neukölln eröffnet. Wie der Evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte am Montag mitteilte, stehen auf dem Friedhof Emmaus insgesamt rund 500 Grabstellen für Erdbeisetzungen im Sarg sowie sarglose Bestattungen im Leichentuch zur Verfügung.

Der Platz für muslimische Grabflächen in Berlin wird knapp. Am Freitag hat der Senat Abhilfe versprochen, doch eine Bürgerinitiative fordert langfristige Lösungen. Zuletzt konnten nur noch in Spandau muslimische Gräber angefragt werden.

In Berlin herrscht ein akuter Mangel an Grabstätten für Muslime. So können etwa auf dem muslimischen Friedhof am Columbiadamm nur noch Menschen bestattet werden, die über ein Familiengrab verfügen oder langfristig vorgesorgt haben. Viele muslimische Bestattungen fanden deshalb auf dem Landschaftsfriedhof Gatow in Spandau statt. Doch auch dort sind die Grabstellen knapp geworden.

Der Berliner Senat hatte Anfang Februar angekündigt, dass in diesem Jahr rund 2.000 neue muslimische Grabstätten entstehen sollen. Zu den Plänen gehören neben dem Begräbnisfeld in Neukölln auch neue Grabstellen auf dem Friedhof in Gatow sowie Bestattungsangebote in Pankow, Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.