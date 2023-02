Ein Mädchen verschwindet mitten in Berlin und wird kurz darauf tot gefunden. Der tragische Fall in dieser Woche wirft auch die Frage auf, auf welche Mittel die Polizei bei der Suche nach Vermissten zurückgreifen kann.

Die gute Nachricht ist: Nicht alle von ihnen sind dramatische Fälle, im Gegenteil: Meistens klärt sich das Verschwinden von alleine auf - indem die gesuchte Person zurückkehrt. Es verschwinden auch nicht pro Jahr 10.000 Menschen, manche werden öfter gemeldet. Zum Beispiel ältere Menschen mit Demenz, die mehrmals versehentlich abhauen und gefunden werden. Gar nicht so leicht also, zu entscheiden, wann eine umfangreiche Suche notwendig wird und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Was hierzulande noch nicht regelmäßig geschieht, ist eine dezidierte Alarmierung bestimmter Stadtgebiete und die Warnung per Smartphones.

Die Öffentlichkeit kann ebenfalls eingeschaltet werden. Allerdings meist auf ziemlich altmodischen Wegen. Denn was die deutsche Polizei unter Einbeziehung der Öffentlichkeit versteht, ist in erster Linie eine Polizeimeldung. Die erscheint auf der Homepage der Polizei und wird üblicherweise schnell von den Medien entdeckt und multipliziert. Auch in dem "Berliner Fenster", das zum Beispiel in U-Bahnen der BVG auf den Monitoren angezeigt wird, erscheinen diese Polizeimeldungen.

Ein fünfjähriges Mädchen, das am Dienstagnachmittag in Berlin-Pankow als vermisst gemeldet worden war, ist leblos aufgefunden worden. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen.

In Griechenland beispielsweise sind Eltern und Erziehungsberechtigte angehalten, im Fall des Verschwindens eines Kindes sofort die Polizeibehörden (wie hierzulande ebenfalls) und die EU-Hotline für vermisste Kinder "116000" zu benachrichtigen. Über die Hotline - und das ist anders als in Deutschland - wird das Amber-Alert-System aktiviert. Es verteilt Fotos des Kindes sowie Informationen, die bei der Identifizierung helfen sollen, direkt an Polizei, öffentliche Verkehrsbetriebe, Taxifahrer, Fernsehsender und Nachrichtenseiten sowie Krankenhäuser weiter.

In anderen Ländern ist das anders. Da spielt die Öffentlichkeit eine größere Rolle bei der Suche nach Vermissten. Vor allem in den USA, wo schon seit Ende der 1990er Jahre das automatisierte und zentral gesteuerte Alarmsystem "Amber Alert" eingesetzt wird. Auch EU-Staaten wie Griechenland, Frankreich und die Niederlande nutzen es.

In Deutschland gibt es die EU-weite Hotline ebenfalls, hier ist die Telefonnummer allerdings eher eine Art Zusatzangebot, das erst deutlich nach dem polizeilichen Notruf kontaktiert werden sollte und die betroffenen Eltern an betreuende Stellen weiterleitet. Es wird betreut von der "Initiative vermisste Kinder" und hat mehr beratende als alarmierende Funktion. Einen Amber Alert oder dergleichen kann sie nicht auslösen.

Lars Bruhns von der Initiative wünscht sich daher, dass auch in Deutschland die vorhandenen Technologien öfter zur Suche nach Vermissten eingesetzt werden. Warn-Apps wie NINA und Katwarn gibt es, seit der Flutkatastrophe im Ahrtal sind sie auch schon zur Warnung vor Naturkatastrophen in den öffentlichen Fokus gerückt. In Hessen und Sachsen-Anhalt sei das System bereits in Einzelfällen von der Polizei genutzt worden, sagt Bruhns. "Viel besser wäre es aber, wenn es da eine Systematik gäbe, wo wir diese Apps auf Knopfdruck bedienen im Ernstfall", findet er.

Und: Sogar Pushmitteilungen auf viele Smartphones durch die Telekommunikationsunternehmen sind neuerdings in Deutschland möglich - das sogenannte "Cell Broadcast" ging in dieser Woche an den Start. Bruhns wünscht sich, dass es künftig auch zur Suche nach Vermissten eingesetzt wird. Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres bestätigte rbb|24 auf Anfrage auch, dass cell broadcast bei Bedarf bereits jetzt von der Polizei genutzt werden könnte. Ob geplant ist, das neue System künftig für Vermisstenfälle zu nutzen, ließ die Verwaltung allerdings unbeantwortet. Standardisiert ist die digitale Alarmierung in Deutschland noch nicht.