Björn Frankfurt/Oder Samstag, 18.02.2023 | 13:49 Uhr

1) Die Flagge ist ja wohl nicht verboten in Deutschland - also nur eine Zusatzinformation.

2) Mit dem "Z" geht mir immer noch nicht auf. Es gibt diesen Buchstaben nicht im kyrillischen Alphabet. Wenn man das so erklärt: "Das "Z" steht für "za pobedu" ", ist das unlogisch für einen Russen, der würde doch nicht eine lateinische Umschrift für die Kennzeichnung des eigenen Materials verwenden, sondern sein kyrillisches Alphabet (da wäre das ein weiches S, was in etwa wie eine 3 aussieht - in Textfeldern geht leider hier nicht Unicode). Steht das Symbol eigentlich doch für etwas anderes? Ist das Symbol überhaupt als lateinischer Buchstabe gemeint bei der russischen Armee? Gleiches gilf für das "V" analog.

3) Warum ist das "Z" auf dem Photo spiegelverkehrt?