Der Strom in Rheinsberg, Lindow und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist wieder da. Das teilte ein Sprecher des Energieversorgers Edis am Freitag dem rbb mit. Nähere Informationen will Edis im Laufe des Tages bekanntgeben.



Anwohner hatten sich in der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, bei der Polizei gemeldet und den Stromausfall gemeldet. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Möglicherweise hat es einen technischen Defekt in einem Umspannwerk gegeben.

Der Stromversorger hatte zunächst mitgeteilt, dass Monteure im Einsatz seien.