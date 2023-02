Wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist ein 50-jähriger Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Mittwochabend im Krankenhaus, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.



Der 50-Jährige war am Montagnachmittag auf dem Radweg der Kantstraße in Charlottenburg unterwegs und prallte gegen eine plötzlich geöffnete Autotür. Er stürzte und verletzte sich schwer am Kopf.



Die rechte Hintertür des Autos, ein Taxi, hatte ein 71-jähriger Fahrgast geöffnet. Das Auto hatte kurz nach der Kreuzung mit der Wielandstraße am rechten Fahrbahnrand angehalten, um den Senior aussteigen zu lassen.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.