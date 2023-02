Sturmtiefs verursachen getrübtes Wetter in der Region

Am Freitag wird es zum Teil stürmisch - und das Wochenende bringt dann auch nur noch ein wechselhaftes Wetter. Es gibt ein bisschen Regen, ein bisschen Sonnenschein. Deutliche Temperaturunterschiede gibt es zwischen der Prignitz und Elbe-Elster.

Dem Metereologen zufolge kann sich der Wind am Freitag in den Abendstunden verstärken und zu einer Sturmböe aufbauen. "Die Windstärke beträgt dann bereits 9, mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h." Im Grunde sei das aber "ein normaler Wintersturm, der vereinzelt auch einen Baum umstürzen oder Dachziegel abheben lassen kann", so der Wetterexperte. Die Wahrscheinlichkeit für eine Sturmböe sei aufgrund der Nähe zum norddeutschen Raum in der Prignitz und Uckermark etwas höher.

Wer in Berlin oder in Brandenburg wohnt, sollte die nächsten Tage nicht zu viel vom Wetter erwarten. Gleich zwei Sturmtiefs setzen der Region zu, zwar nicht schlimm, doch sie halten das Wetter die meiste Zeit über getrübt.

Am Samstag übernimmt dann das Sturmtief "Volker". Der Wind nehme dann ab. Vereinzelt könne es jedoch im Osten und Süden Brandenburgs sowie in Berlin Regen geben, teils auch kräftig. Gegen Nachmittag soll es wieder trockener werden, auch ein bisschen Sonnenschein sei dann möglich. Die Temperaturen unterscheiden sich dann deutlich: Im Norden wird es laut dem Metereologen 5 Grad, im Süden Brandenburgs 10 Grad, in Berlin etwa 7 Grad.

Am Sonntag lockern die Wolken im Norden und in Berlin auf, auch die Sonne scheint dann mal. Im Süden Brandenburgs hingegen kann es sogar kurz Schneeflocken geben, das Wetter schwinge wenig später aber eher in Regen um.