Wohnmobil in Berlin-Lichtenberg abgebrannt

Do 16.02.23 | 08:46 Uhr

Ein parkendes Wohnmobil ist am späten Mittwochabend in Berlin-Lichtenberg bis aufs Gerippe abgebrannt. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Passantin gegen 22 Uhr das brennende Fahrzeug in der Bucheberger Straße und alarmierte die Feuerwehr.