Do 09.03.23 | 12:15 Uhr

Nach Polizeiangaben hatte ein Jugendlicher kurz nach Mitternacht den Notruf gewählt und die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus am Schöneberger Ufer gerufen. Er gab an, mehrere Schüsse gehört zu haben.

Ein 29-Jähriger soll in der Nacht zum Donnerstag Schüsse auf seine Schwester und deren Wohnung in Berlin-Tiergarten abgegeben haben.

Die Polizisten wurden den Angaben zufolge dann vor Ort von der 36-jährigen Schwester des Jugendlichen in Empfang genommen. Diese gab an, kurz zuvor auf dem Balkon ihrer Wohnung gestanden zu haben. Dabei soll ihr anderer, 29-jähriger Bruder von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe in ihre Richtung abgefeuert, sie jedoch verfehlt haben.

Stattdessen durchschlugen die Projektile das Fenster eines danebenliegenden Zimmers, in dem sich jedoch niemand aufhielt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der polizeibekannte 29-Jährige sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.