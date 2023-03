Beute in Höhe von 880.000 Euro

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der durch eine Betrugsmasche ältere Menschen um knapp 880.000 Euro gebracht haben soll.

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde Anklage gegen den 23-Jährigen wegen bandenmäßigen Betrugs in 19 Fällen sowie versuchten Betrugs in 58 Fällen erhoben. Den Angaben zufolge sind die Opfer zwischen 69 und 94 Jahre alt.