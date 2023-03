Staatsanwaltschaft erhebt Anklage - Beamtin erhält 20 Jahre Auslandszulage und lebt in Berlin

Mi 01.03.23 | 15:11 Uhr

Bild: dpa/T. Köhler

Um einen möglicherweise besonders schweren Betrug einer Berliner Beamtin und um mutmaßlich große Schlamperei eines Bundesinstituts geht es in einer Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft. Eine Beamtin des Deutschen Archäologischen Instituts soll von 2017 bis 2020 insgesamt 176.000 Euro Auslandszuschläge kassiert haben, obwohl sie bereits seit 2002 wieder dauerhaft in Deutschland lebte.



Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage beim Amtsgericht Tiergarten wegen Betrugs durch Unterlassen in besonders schwerem Fall.

Frau soll 800.000 Euro zu Unrecht erhalten haben

Die heute 55-jährige Oberamtsrätin soll vor rund zwanzig Jahren für das Deutsche Archäologische Institut in den Jemen gegangen sei, sie kehrte aber bereits nach einigen Monaten zurück nach Berlin. Das teilte sie der Gehaltsstelle nicht mit - und die zuständigen Bearbeiter merkten es nicht.



Seit rund 20 Jahren soll sie so jeden Monat rund 3.600 Euro Auslandszuschlag zusätzlich zum Gehalt erhalten haben. In der Anklage wird nur der Schaden von 176.000 Euro genannt, weil die Taten vor 2017 verjährt sind. Die Frau soll insgesamt wohl mehr als 800.000 Euro zu Unrecht erhalten haben.

Gericht soll auch Institut unter die Lupe nehmen