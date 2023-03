Kran beschädigt Oberleitung: Tram-Verkehr am Alexanderplatz gestört

Do 09.03.23 | 10:51 Uhr

Ein Kran hat am Berliner Alexanderplatz eine Oberleitung beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag rbb|24 sagte, kommt es zu Behinderungen im Tramverkehr. Die Alexanderstraße ist demnach für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt.

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter schrieben, werden die Tram-Linien M4 und M6 zwischen Mollstr./Otto-Braun-Str. und Hackescher Markt und die Linie M5 zwischen Mollstr./Otto-Braun-Str. und Naturkundemuseum umgeleitet.

Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.