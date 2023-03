Reihenhaus am Nikolassee in Flammen aufgegangen

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in der Von-Luck-Straße nahe des Nikolassees ist am Samstagabend mindestens eine Person verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte, ist das Feuer im ersten Obergeschoss aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Eine Person ist per Drehleiter aus dem Haus gerettet worden. Sie blieb unverletzt. Einem weiteren Hausbewohner gelang es, sich selbst ins Freie zu retten. Diese Person musste aufgrund von Verletzungen medizinisch versorgt werden.

Insgesamt sind laut einem Feuerwehrsprecher 80 Einsatzkräften vor Ort. Weil der Brand mittlerweile auf das Dach übergegriffen hat, gehen die Feuerwehrleute sehr besonnen vor und agieren unter Atemschutz. Daher müsse man mit einem größeren personellen Aufwand vorgehen, die Feuerwehrleute können nur eine begrenzte Zeit im Einsatz sein, hieß es. Die Löscharbeiten sollen noch mehrere Stunden andauern.