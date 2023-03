Do 09.03.23 | 19:11 Uhr

Unbekannnte haben in Berlin-Buckow das Denkmal für den 2012 erschossenen Burak Bektaş mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Schmiererei wurde am Mittwochmittag von einem Passanten entdeckt, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.