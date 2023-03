Rene Sonntag, 05.03.2023 | 17:57 Uhr

Jeden einzelnen Tag im Jahr finden Massendemos auf dem gesamten Stadtgebiet FÜR den Pkw statt. Gut 65% der Haushalte, Tendenz steigend, verfügen über einen Pkw. Alles was da fährt und steht ist ein nicht unbedeutender Teil des Souverän. Das sollte die Politik bedenken, wenn sie sich selbst demokratisch nennt.

1,24 Mio allein nur in Berlin gemeldete Pkw (OHNE Carsharing oder Firmenwagen oder wegen Versicherung etc. noch nicht umgemeldete) kommen auf 1,9 Mio Haushalte.