Am Sonntag machen sich Zigtausende Hobbysportler auf die Halbmarathon-Strecke in Berlin. Schon ab Freitag werden deshalb einige Straßen gesperrt. Teilnehmer und Zuschauer des Events können sich derweil auch sozial engagieren.

In Vorbereitung auf den 42. Berliner Halbmarathon am Sonntag sind in Berlin-Mitte ab Freitag mehrere Straßenzüge gesperrt. Seit 6 Uhr ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße voll gesperrt.

Am Sonntag ist in der Zeit von 7 bis 17:30 Uhr auch die Straße unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße gesperrt.

Die Berliner Stadtmission nutzt den diesjährigen Halbmarathon wie schon im vorigen Jahr für das Einsammeln von Kleiderspenden. Läufer können gut erhaltene Sportsachen wie Laufschuhe, Sportjacken, Jogginghosen und Hoodies am Sonntag an zwei Standorten abgeben.

Sowohl bei der Anmeldung am Flughafen Tempelhof als auch im Startbereich des Halbmarathons sammeln ehrenamtliche Helfer die Kleiderspenden ein. Bereits am Freitag und Samstag können wenig abgenutzte Sportschuhe beim Anmelde-Event abgegeben werden. Bedürftige können die Kleiderspenden bereits in der nächsten Woche in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 erhalten.