Zwei Männer sollen in einem Lokal in Neu-Hohenschönhausen Gäste mit einem Baseballschläger und einem sogenannten Totschläger angegriffen und verletzt haben. Die beiden Männer sollen am Samstagabend eine Schankwirtschaft an der Egon-Erwin-Kisch-Straße betreten und unvermittelt zwei Gäste angegriffen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach habe einer der beiden mutmaßlichen Täter einem 39-Jährigen mit einem Baseballschläger ein Bier aus der Hand geschlagen, während der andere einem 38-Jährigen mit einem sogenannten Totschläger gegen den Kopf geschlagen haben soll. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer zu Fuß. Der 38-jährige Gast kam verletzt in ein Krankenhaus.

Ermittlungen der Polizei führten wenig später zur Festnahme zweier Männer im Alter von 32 und 35 Jahren. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte bei dem 32-Jährigen ein Baseballschläger gefunden und beschlagnahmt werden. Bei dem 35-Jährigen wurde der beschriebene Totschläger jedoch nicht gefunden. Bei einem Totschläger handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen biegsamen Schläger mit einer Eisen- oder Metallkugel am Ende. Ein mögliches Motiv sind nach Angaben der Polizei Streitigkeiten um eine Frau.