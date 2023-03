Massive Angriffe auf Polizisten vor Club in Mitte

So 12.03.23 | 18:09 Uhr

Bei Schlägereien vor einem Club in Berlin-Mitte sind am Sonntagmorgen mehrere Polizisten attackiert und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte zunächst versucht, Beteiligte der Schlägereien in der Alexanderstraße voneinander zu trennen und Tatverdächtige festzunehmen.