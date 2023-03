Die Berliner Polizei hat in Neukölln zwei Männer geschnappt, die per Hüftschwung ein parkendes Auto geknackt haben. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, haben zivile Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in der Hobrechtstraße die Männer beobachtet, wie sie sich an einem Mercedes zu schaffen machten. Die Beamten staunten nicht schlecht, als einer der Männer immer wieder mit Schwung mit seinem Hinterteil gegen die hintere Scheibe des Wagens drückte. Irgendwann gab das Glas nach. Die Scheibe zerbrach in Tausend Teile.

Kurzerhand schritten die Polizisten ein, konnten einen 27-Jährigen fassen, als der sich im Wageninneren bediente. Der andere "Autoknacker" gelang zunächst die Flucht und ließ dabei Teile der Beute fallen. Am U-Bahnhof Schönleinstraße konnte der 25-Jährige dann doch gefasst werden.

Die Kripo hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.