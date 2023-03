Die Berliner Polizei hat zwei Überfälle auf Juweliergeschäfte in Charlottenburg und Reinickendorf aufgeklärt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, überfielen drei Männer im Alter zwischen 24 und 34 Jahren am Mittwoch ein Geschäft in der Wilmersdorfer Straße. Sie attackierten dort Angestellte mit Reizgas und zerschlugen Vitrinen. Anschließend schnappten sie sich die Auslagen und flüchteten.