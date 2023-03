A115 wird am Mittwoch wegen Sprengung von Blindgängern kurzzeitig gesperrt

Am Vormittag werden die A115 bei Potsdam und der Teltowkanal kurzzeitig gesperrt, wie die Gemeinde bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte. Wohnhäuser sind von der Maßnahme demnach nicht betroffen, der Campingplatz im Kleinmachnower Ortsteil Dreilinden hingegen schon. Die Autobahn werde zwischen den Abfahrten Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, den Abschnitt zu umfahren.

Wegen der Sprengung von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg kommt es am Mittwoch bei Potsdam zu Verkehrseinschränkungen.

Rund 270 Bombenblindgänger mit chemischen Langzeitzündern sollen noch im Boden von Oranienburg liegen. Sie müssen so schnell wie möglich gefunden und unschädlich gemacht werden. Doch das ist teuer. Die Stadt bittet das Land um Hilfe. Von Lisa Steger

Nach Angaben der Gemeinde hatten Spaziergänger eine Flugabwehrgranate Ende Februar in einem Wald im Norden Stahnsdorfs (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entdeckt. Der Blindgänger soll ungefähr so groß wie zwei Halbliter-Getränkedosen sein. Da der Zustand der Munition keinen Abtransport zulasse, werde sie vor Ort kontrolliert gesprengt. Für die Sprengung werde ein Sperrkreis mit einem Radius von 400 Metern um den Fundort eingerichtet, der im Wesentlichen im Wald liege, hieß es.

Erst am Montag sind in einem Wald bei Oranienburg (Oberhavel) zwei Bomben erfolgreich gesprengt worden. Eine bereits teildetonierte Bombe und ein weiterer 150 Kilogramm schwerer Blindgänger waren vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert zur Explosion gebracht worden. Für die Sprengung war am Vormittag ein Teil des Oder-Havel-Kanals für den Schiffsverkehr gesperrt worden.

An der ehemaligen Friedenthaler Schleuse in Oranienburg wurde ein weiterer mutmaßlicher Blindgänger entdeckt, der am 22. März entschärft werden soll.