Nach einem Brand in einem Flur eines Wohnhauses in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei zwei Männer festgenommen.



Die beiden wohnungslosen Männer sollen am Freitagabend im Hausflur des vierten Stocks des Hauses in der Mühlenstraße Alkohol getrunken und geschlafen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, den Brand ausgelöst zu haben. Gegen sie wird nun ermittelt.