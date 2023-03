Matze Sonntag, 05.03.2023 | 13:49 Uhr

Geschichten aus dem Potsdamer Elfenbeinturm.

Wir brauchen die Erzieher jetzt und nicht in einigen Jahren.

In de Gemeinde am Mellensee wurden in den letzten Tagen 2 Horte aufgrund vermehrter Krankmeldungen von Erziehern einfach geschlossen. So sieht die Realität draußen aus!