Brandenburger Feuerwehr-Hilfskonvoi auf dem Weg in Ukraine

In Potsdam ist am Freitagmorgen der zehnte Feuerwehr-Hilfskonvoi zur Unterstützung der Ukraine gestartet. Knapp 20 Feuerwehrfahrzeuge sind auf dem Weg. Sie haben technische Ausrüstung, Schutzkleidung, Helme, Schläuche und medizinischer Ware geladen. Damit sollen in der Ukraine Feuerwehren und Rettungsdienste unterstützt werden.

Der Vizepräsident des Landesfeuerwehr-Verbands Brandenburg, Daniel Brose, sagte am Freitag dem rbb, dass dieser zehnte Transport der bisher größte sei. Es würden den Ukrainern auch sechs gespendete Lösch- und Tankfahrzeuge überlassen.