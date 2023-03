Das Brandenburger Landeskriminalamt hat eine Teilserie von mindestens sechs Geldautomatensprengungen 2022 im Land aufgeklärt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Potsdam mitteilte, haben Kollegen von den Landeskriminalämtern Bayern und Baden-Württemberg eine Gruppe von neun Automatensprengern in den Niederlanden festsetzen können.

Auf deren Konto sollen in den vergangenen 15 Monaten bundesweit mehr als 50 Fälle von Geldautomatensprengungen gehen. Mit dabei sollen im vergangenen Herbst auch sechs Attacken in den Brandenburger Ortschaften Dallgow-Döberitz und Elstal (Havelland), Vehlefanz (Oberhavel), Rüdersdorf (Märkisch-Oderland), in Groß Köris (Dahme-Spreewald) und in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) gewesen sein.