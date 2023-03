Besucher des Tierparks in Perleberg (Landkreis Prignitz) müssen seit Mittwoch tiefer in die Tasche greifen. So zahlen Kinder ab sofort vier Euro und damit einen Euro mehr für den Eintritt, Erwachsene zahlen acht Euro - eine Erhöhung um zwei Euro. Die Familienkarte kostet ab sofort 20 statt 14 Euro.